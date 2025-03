Após 18 anos, Justiça suspende parque por bloqueio em acesso à praia na BA

Os réus recorreram, e o processo se arrastou até maio de 2024, quando uma decisão do juiz Pablo Baldivieso reiterou que os recursos já haviam sido julgados, e determinou que a sentença deveria então ser cumprida na íntegra. Ele deu prazo de 30 dias para a apresentação do projeto paisagístico para o local.

Área que, quando a maré sobe, impede acesso à praia, segundo decisão judicial contra o Arraial Eco Parque Imagem: Reprdução

Em fevereiro, porém, vistorias feitas por técnicos do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), SPU (Secretaria de Patrimônio da União) e pela própria Justiça Federal apontaram que apenas parte do recuo e redução do muro de arrimo foi feita e o acesso ao local estava restrito nos períodos de maré alta.

Atendendo a pedido do MPF, uma nova decisão, do dia 10 de março, determinou a suspensão das atividades em 30 dias após a citação, até que todos os problemas sejam sanados. "Pode o direito fundamental das pessoas de acesso à praia ceder ao Poder econômico?", questiona o juiz Pablo Baldivieso em sua decisão.

Em seu site, o Arraial Eco Parque segue vendendo ingressos a R$ 165 pela entrada de um dia de um adulto.

O UOL tentou falar com responsáveis do empreendimento por todos os meios de contato disponíveis, mas não obteve resposta. Também mandou mensagem para uma das advogadas do parque e também não teve retorno. Também não há referências à decisão em seu site ou redes sociais. O espaço segue aberto para manifestação da empresa.