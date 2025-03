Marido de blogueira morta vira suspeito após chamar polícia e não socorro

Quando a gente olhou as câmeras, não encontramos nenhuma com imagem de motoqueiro, que teria sido o autor do crime. O portão da casa sempre ficava fechado, e dessa vez [vizinhos] viram que o portão estava aberto no horário do crime. A gente foi juntando tudo isso para decidir prender os dois em flagrante.

Alison Guimarães

Cortejo do corpo de Adriana Rosa de Oliveira lotou ruas de Santa Luzia (MA) Imagem: Reprodução

Segundo o delegado, o sogro não estava na casa no momento do crime, mas sua participação no assassinato é investigada devido à perseguição que ele estaria fazendo, como citou a vítima em dias anteriores.

"Apesar de não estar, há várias formas de participação, de coautoria. Ele pode ser responsável de várias formas, e pelos áudios vimos que ele tem ligação e pode ter participado do planejamento com o filho", diz.

'Foi feminicídio', acredita delegado

Pelo que já foi apurado, o caso está sendo tratado como feminicídio. "Entendemos que envolve um tipo de violência pelo menosprezo à condição de mulher. A gente trabalha com essa linha principal de investigação, mas seguimos apurando", diz o delegado.