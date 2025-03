Área seca no Brasil cresce em 2 anos o equivalente ao território da Jamaica

Entre os estados, o Mato Grosso é o que mais perdeu no ano passado. Foram 291 mil hectares de superfície de água a menos. Em seguida, vêm Amazonas e Mato Grosso do Sul, ambos com queda de 275 mil hectares cada.

Entre os municípios, 2.507 (ou 45% do total) estavam em 2024 com área seca acima da média histórica. Corumbá (MS) tinha 260 mil hectares de superfície de água a menos, o equivalente a 95% de toda a perda registrada no estado do Mato Grosso do Sul.