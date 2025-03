CE: Governador do PT destaca 'bandidos' mortos pela PM: 'Que levem a pior'

Segundo apurou a coluna, a mudança faz parte de um conjunto de estratégias pensadas pelo novo secretário da Casa Civil, o jornalista Chagas Vieira, que assumiu o posto no início do ano em uma reforma do secretariado.

A postagem faz parte de uma mudança proposta por Vieira, mas que acabou sendo acelerada após os ataques de facções, em especial o Comando Vermelho, a provedores de internet em várias regiões do Ceará neste mês. A crise de segurança no estado acabou sendo um gatilho para a fala do governador.

"Apesar de ele ser de uma ala da esquerda mais ligada aos direitos humanos, o entendimento é que não dá para ficar só com discurso", diz um nome próximo do governador petista.

Elmano faz parte de uma ala dentro do PT mais ligada às pautas de defesa da justiça social e direitos humanos, defendendo a redução da letalidade policial, por exemplo.

Entretanto, a realidade imposta pelas facções é vista como ameaça para sua reeleição em 2026.

Recado triplo do governador

Pesquisas internas de avaliação feitas pelo próprio governo apontam que a segurança pública é o setor pior avaliado, com folga sobre as outras responsabilidades da gestão estadual.