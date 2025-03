AC: Facção executa mãe após fake news de matar bebê, mas ossada era de cão

"Testemunhas apontaram que, logo no primeiro momento, [os faccionados] começaram a fazer as inquirições ainda na casa da vítima. Ela então foge da casa, mas é apanhada em seguida e, ali no meio da rua, o crime é praticado", explicou o delegado Leonardo Ribeiro, do DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa), em entrevista coletiva nesta terça. "A gente já tem alguns suspeitos", completou.

Para o delegado, a fake news rapidamente disseminada é apontada como a motivação do crime.

Por isso a gente precisa ter cautela [ao publicar algo] porque às vezes a divulgação de forma açodada faz ocorrer algo, como aconteceu ontem. Só o fato de terem achado [que Yara teria matado o bebê] causou a morte da vítima.

Delegado Leonardo Ribeiro

Yara deixou, além da bebê que está desaparecida, outros dois filhos, de 2 e 10 anos, que foram levados para casa de uma irmã da vítima.

Entenda a disseminação da fake

Tudo começou após moradores do conjunto terem achado, nesta segunda-feira, um saco com supostos restos mortais humanos. A vizinhos, Yara tinha dito que a bebê tinha sido levado pelo pai —seu ex-marido, de quem se havia se separado no começo do mês.