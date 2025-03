TSE confirma primeira condenação por violência política de gênero do país

Em resposta à nota das petistas, o vereador —que estava em seu terceiro mandato— usou a tribuna para dizer, entre outras coisas, que as parlamentares seriam "oportunistas".

Aí eu queria dizer para essas três deputadas. As senhoras deixem de ficar que nem borboleta que se transforma em lagarta encantada, que aparece só no Dia Internacional da Mulher, querendo vender ilusão (...) Aí botam um palco no meio das praças, aí vão mentir, dizer que tem programa disso, tem programa aquilo, não se faz uma prevenção!

Maurício Martins em fala na Câmara de Russas

Após a fala, as deputadas apresentaram uma notícia-crime ao MPE (Ministério Público Eleitoral), que acionou a Justiça Eleitoral. Em agosto de 2022, o então vereador foi condenado pelo crime de violência política de gênero.

É de bom alvitre pontuar que a violência simbólica contra as mulheres, enquanto agressão não física, é a mais naturalizada no corpo social, ainda marcado pelo machismo e por fortes resquícios do patriarcalismo, que insistem em relegar um lugar invisível ou rebaixado às mulheres, empregando mecanismos de anulação da existência ou da representação feminina nos espaços de poder, a partir de discursos de deslegitimação, descredibilizando seus posicionamentos ou a sua capacidade política.

Trecho da sentença de Wildeberg Ferreira de Sousa, juiz da 9ª Zona Eleitoral

Maurício então recorreu ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Ceará e depois ao TSE, alegando que a liberdade de expressão "é um direito fundamental", e no caso dos parlamentares "relacionadas às suas funções é ainda mais extensa."

Nas duas cortes, houve entendimento de que não havia porque refazer a decisão inicial porque os "fatos imputados ao recorrente não estão protegidos pela imunidade parlamentar".