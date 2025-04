Câmara em AL aceita falsa renúncia de prefeito e vice, que falam em 'golpe'

Fomos surpreendidos mais uma vez com a insistência em oficializar uma carta de renúncia fraudulenta, em meu nome e do vice. Um documento inconstitucional, inválido, seguido da posse imediata e ilegal do presidente da Câmara. Nunca irei renunciar. Foi o povo que me colocou aqui, e só o povo é que tem de me tirar.

Carlos Gonçalves

No último dia 25, o prefeito já havia denunciado na Procuradoria-Geral de Justiça "duas tentativas de autenticação de assinatura em meu nome, sem o meu consentimento, tanto no cartório de Rio Largo, como no cartório de Porto Calvo."

Carlos Gonçalves (PP), prefeito de Rio Largo (AL) Imagem: Reprodução/Instagram

"Mais uma tentativa de forjar a minha renúncia", disse ele, em postagem no Instagram. "Estive com o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Lean Araújo, no Ministério Público de Alagoas em busca de providências para investigar e punir com a severidade da lei aqueles que querem impedir o desenvolvimento de Rio Largo."

Mais um episódio da disputa Lira x Calheiros

Depois de se elegerem com apoio do ex-prefeito Gilberto Gonçalves (PP) —que governou a cidade entre 2017 e 2024— Carlos e o vice romperam com ele e se aproximaram do grupo rival, o MDB, da família Calheiros.