Prefeito do Recife pede, e Justiça manda 'posto João Campos' mudar de nome

Em nota, João Campos afirmou que decidiu entrar na Justiça "para evitar o potencial de confundir a população em relação à propriedade do estabelecimento."

[João] realizou contato com os responsáveis pelo posto de combustíveis, a fim de solicitar a retirada amigável do nome fantasia adotado. Em razão da recusa, foi ajuizada ação perante o Poder Judiciário, que prontamente reconheceu o direito e atendeu o seu pedido, determinando a modificação do nome fantasia do estabelecimento

Nota de João Campos

Sobrenome do avô

Segundo o advogado do posto, Marcos Fonseca, o nome do empreendimento, aberto em junho de 2022, não tinha relação com o prefeito do Recife.

"O nome 'João' é porque o sócio-administrador é Paulo João de Moura e, de acordo com o artigo 34 da Lei n.º 8.934/1994 [do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins], é necessário que o nome empresarial obedeça aos princípios da veracidade e da novidade. Já o 'Campos' é o sobrenome do avô dele", disse.

Ele confirma que o prefeito enviou uma notificação extrajudicial em 11 de outubro de 2024. "No dia 14 do mesmo mês, enviamos uma contra-notificação, mas até o presente momento sequer foi respondida", alega.