Dopada com 5 itens, jovem estuprada ficou em coma e tem grave dano cerebral

A jovem ficou 19 dias internada no hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca, dos quais cinco em estado de coma.

Ela segue com o cérebro inchado e com vários vários pontos e edemas, além de um coágulo. Os movimentos das mãos dela ainda não voltaram, ela não consegue se alimentar só; ela também tem um tique de ficar com a boca mexendo, como se fosse rindo. Ela precisa de fisioterapeuta para começar a reabilitação desses movimentos.

Ilke Bento, advogado da família da vítima

Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca (AL) Imagem: Carla Cleto/Sesau-AL/Divulgação

Laudos apontam drogas e agressão

O UOL teve acesso ao laudo pericial toxicológico, realizado pelo Instituto de Criminalística de Maceió, que identificou a presença de ao menos cinco substâncias no organismo da vítima no dia do caso.

Maria Daniela passou por coletas de sangue e urina após o dia do estupro, e os resultados apontaram a presença de substâncias "de interesse forense", que detectaram as seguintes substâncias: