Justiça ignora cota e manda UFBA nomear professora branca no lugar de negra

O que alega Juliana

O UOL entrou em contato com o advogado de Juliana, que ficou de avaliar com os demais integrantes da defesa para enviar uma nota à reportagem. Também tentou contato direto com a cantora, pelo seu Instagram, mas não houve retorno até aqui.

Na ação, Juliana alegou que a nomeação da segunda colocada "viola os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e isonomia, previstos no art. 37 da Constituição Federal." O argumento foi acolhido pelo juiz, que entendeu que não é possível nomear a segunda colocada para o caso de apenas uma vaga.

Ora, tendo o Edital nº 02/2024 da UFBA contemplado apenas uma vaga para o cargo em questão e sendo a impetrante aprovada na primeira colocação na ampla concorrência, deve ser garantido o seu direito à nomeação e posse, em observância ao § 1º do art. 3º da Lei 12.990/2014, que foi explícito em estabelecer que 'a reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a três'.

Decisão do juiz Cristiano Miranda de Santana

UFBA rebate

Em nota, a UFBA afirmou que "discorda veementemente da decisão" e considera o entendimento "equivocado" por se opor às recomendações do MPF (Ministério Público Federal).