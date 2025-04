Ceará fará nova estátua da beata Menina Benigna após rosto virar piada

Em nota em julho do ano passado, ela havia dito que, "após reuniões com os interessados pela obra, Igreja, Governo do Estado, prefeitura e empreiteira, em reuniões presenciais e on-line, aprovou-se a imagem atual". "Todas as mudanças durante processo fabril foram acompanhadas pelos representantes do empreendimento", completou.

O governo do estado também foi procurado, e respondeu que a obra já foi paga e não haverá mais desembolsos para refazer a estátua. Segundo a Prefeitura, a nova obra terá outro artista: o escultor Pedro Pereira de Souza, um conhecido santeiro da região cearense.

Rosto da Menina Beigna Imagem: Prefeitura de Santana do Cariri

A arte sacra carrega consigo uma grande responsabilidade: ela precisa representar não apenas traços físicos, mas também sentimentos, espiritualidade e a memória coletiva de um povo. Quando essa representação não se alinha com o imaginário e o afeto das pessoas, é natural que surjam críticas e desconfortos -- e esses sentimentos merecem ser ouvidos com atenção e respeito.

Ypsilon Rodrigues Félix, secretário de Cultura, Turismo e Romarias

Quem foi a menina

Aclamada como "mártir da castidade", Benigna Cardoso da Silva nasceu em 15 de outubro de 1928. Ela foi morta a golpes de facão em 24 de outubro de 1941, quando estava indo buscar água em um poço no sítio Oitis, em Santana do Cariri. Ela reagiu a uma tentativa de estupro de um homem e, por isso, foi assassinada.