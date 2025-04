Soldada é punida com 2 dias de prisão por vídeo lavando viatura da PM-CE

No outro vídeo, em 18 de julho, ela aparece colocando um torniquete no braço e explica na legenda que "ele é usado para estancamento de hemorragias severas causado por agentes traumáticos, indicado em situações de amputação, lacerações decorrentes de ferimentos por arma brancas, armas de fogo e explosões."

Em depoimento, ela disse que fez os vídeos "com a intenção de motivar outras mulheres que querem trabalhar na polícia" e citou que sua rede social não é monetizada. Ainda alegou que a publicação de militares em redes sociais é "prática comum" e que os vídeos não causaram dano à reputação da corporação.

O relatório da sindicância, porém, alega que "não prospera a tese defensiva de inexistência de prejuízo à imagem institucional".

A Disciplina Militar se manifesta essencialmente na observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares. (...) A ofensa aos deveres funcionais vulnera a disciplina militar, constituindo infração administrativa, penal ou civil, isolada ou cumulativamente, sendo o militar do Estado responsável pelos atos que praticar ou pelas decisões que tomar.

Trecho do resultado da sindicância

Em nota, a PM-CE reclamou do vazamento da sindicância e do "uso político" do caso. Também afirmou que Mayara teve direito a "ampla defesa e contraditório, e ainda possui prazo para recurso correndo, tudo previsto no Código Disciplinar PM".