Brasil não reduz mortalidade materna neste século; taxa cai em vizinhos

A crise econômica a partir de 2015 causou problemas de financiamento do SUS, que vão impactar o sistema. Dali até a pandemia tivemos um momento difícil. A crise também aumenta a pobreza, e isso se expressa em piores indicadores de saúde. Sem contar que a taxa de cesáreas aqui é muito alta [60%], algumas feitas de forma indiscriminada, o que aumenta risco.

Marcos Nakamura, obstetra da Fiocruz

Curiosamente, ele aponta que a criação de mais maternidades, especialmente em pequenos municípios, esconde um problema, já que a maioria das mortes ocorre em locais com menos de 2.000 partos por ano.

O prefeito resolve abrir uma maternidade em um local com pouquíssimos partos: isso faz com que a estrutura necessária não seja continuada por muito tempo. Sem contar que há plantões com equipes incompletas e que, como lidam com poucos partos, têm maior dificuldade nas emergências.

Marcos Nakamura

Ele também aponta que a estabilidade no número de mortes pode, em parte, ser explicada pela diminuição da subnotificação no país. "Houve avanços na investigação de óbitos com a criação de comitês responsáveis por analisar todas as mortes de mulheres em idade fértil. Isso reduziu a taxa de correção, que já foi de 10%, para cerca de 3% atualmente. Os números de hoje refletem melhor a realidade", explica.