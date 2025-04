Serial killer pega 37 anos de prisão em primeiro júri por mortes em Maceió

"O Ministério Público encerra esse júri com a certeza de que a justiça foi feita à memória do Emerson e à família, que levará consigo sempre a dor dessa tragédia", afirmou o promotor Thiago Riff.

Esse foi o primeiro de pelo menos dez processos que o chamado Serial Killer de Alagoas responde por assassinatos praticados em Maceió. Há ainda há outros casos sendo investigados, já que ele é apontado como autor de 18 mortes na capital alagoana entre 2019 e 2024, alguns ainda sem denúncia por parte do MP-AL (Ministério Público de Alagoas).

Inicialmente, Albino era apontado como autor de dez mortes na capital alagoana entre 2023 e 2024. Mas com o aprofundamento das investigações, ele confessou mais oito em fevereiro deste ano, e inquéritos foram reabertos pela polícia.

Albino disse que vítima era de facção; polícia desmentiu

Em sua defesa, Albino confessou os crimes, mas disse que agiu em legítima defesa. Ele diz que foi perseguido e ameaçado por Emerson e um amigo. Segundo Albino, Emerson ameaçou esfaqueá-lo por ter forçado a fechadura da casa da namorada dele. Emerson morreu após ser baleado, e o amigo não foi atingido.

"Ele era de facção, ia me matar, bater em mim. Não tive escolha", disse. A polícia já desmentiu a tese de envolvimento de Emerson com facção ou crimes. O MP-AL alega que o réu usou o argumento falso para tentar justificar os crimes. "Não tem lógica ele dar um tiro em uma pessoa que está com uma faca. É o se colar, colou", disse o promotor Thiago Riff.