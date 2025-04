Reviravolta em AL: Mãe muda versão de sequestro de bebê e vira suspeita

O caso causou comoção em Alagoas. Populares se reuniram em correntes de oração para que Ana fosse encontrada. A denúncia também mobilizou dezenas de policiais, que iniciaram de imediato uma grande busca na região para encontrar Ana Beatriz. O secretário de Segurança Pública, Flávio Saraiva, acompanha pessoalmente as buscas.

O sistema Amber Alert, do Ministério da Justiça, foi acionado. Ele avisa as plataformas da Meta (Instagram, Facebook e Threads), que emite um comunicado às pessoas que se conectam às redes em um raio de até 160 km do local do fato ocorrido.