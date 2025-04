AL: Corpo de recém-nascida é achado em casa após mãe denunciar sequestro

População na porta do Cisp em Novo Lino (AL) Imagem: Reprodução

Mãe mudou versões e levantou suspeita da polícia

Após mudar versões, a mãe passou a ser considerada suspeita no caso. Eduarda inicialmente afirmou que a filha havia sido levada por criminosos em uma abordagem na BR-101, em Novo Lino (AL), na última sexta-feira, mas passou a relatar diferentes versões sobre o desaparecimento da bebê.

"Pegamos imagens de câmeras e ouvimos três testemunhas que estavam do outro lado da pista, e todas foram uníssonas em dizer que a mãe saiu da casa dela diretamente para a casa da vizinha [onde informou do suposto sequestro], não estava com a criança e nenhum veículo passou em baixa velocidade", afirma o delegado João Marcello, da Dracco (Diretoria de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado.

Ontem, ela apresentou uma quinta versão — que também está sendo questionada. "Ela disse dessa vez que teria dormido com portão aberto, e dois homens encapuzados teriam entrado na casa, abusado sexualmente dela, raptado a criança. Checamos essa situação, nenhum vizinho ouviu nada, e as câmeras não mostram nada disso".

Segundo o delegado Igor Diego, também da Dracco, a polícia gastou "toda a energia possível" para checar as informações dadas por ela. "Sempre que levávamos as informações, dizendo que não batia com o que ela dizia, ela inventava uma nova versão", diz.