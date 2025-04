Influenciador Kel Ferreti é condenado a 10 anos de prisão por estupro em AL

Por ser em primeira instância, ainda cabe recurso da condenação. Kel nega o crime e diz que a relação e agressões foram consensuais.

O que diz a denúncia

A denúncia do MP-AL (Ministério Público de Alagoas), de dezembro de 2024, traz o laudo de exame de corpo de delito, que aponta a presença de "lesões contundentes" e "compatíveis com a narrativa da vítima".

Ela conta que conheceu Kel através de um grupo do jogo do tigrinho. O influenciador era o administrador e oferecia dinheiro para quem participasse do canal e fizesse cadastro nos jogos usando o link que ele fornecia.

Ao entrar no grupo, a mulher diz que foi imediatamente contatada por Kel no privado. O influencer solicitou os dados bancários para fazer um Pix de R$ 100 —valor que era o dobro do que costumava dar aos participantes.

A partir daí os dois começaram a conversar. A mulher alegou que precisava de apoio financeiro e seguia nas conversas para pedir doação e empréstimos em pequenos valores, que normalmente eram atendidos pelo influencer.