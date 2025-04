Justiça absolve militar expulsa por vídeo desabafo sobre saúde mental na PM

Mirella fazia trabalho de policial nas comunidades de Goiana (PE) Imagem: Arquivo pessoal

Entenda o processo

A denúncia contra Mirella foi feita pelo MP-PE em fevereiro de 2022, citando prática de crime previsto no artigo 166 do Código Penal Militar, de "publicação ou crítica pública sem autorização". A denúncia foi encaminhada pela Corregedoria da PM-PE, e uma condenação poderia gerar pena de uma detenção de dois meses a um ano de prisão.



Em 11 de outubro daquele ano, a denúncia foi recebida pela justiça, e Mirella se tornou ré no processo.

Na justiça, Mirella alegou que o vídeo foi tirado de contexto: "foi um pedido de socorro, pois eu não sabia o que fazer", disse, que citou ainda que policiais femininas da sua unidade "estavam amedrontadas" já que existia "um superior que estava aterrorizando as pessoas".

Mirella afirma que, com ela, esse superior —que ela não revela o nome— era diferente no tratamento e fazia investidas com teor sexual.