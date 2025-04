Mãe que denunciou falso sequestro confessa à polícia que matou bebê em AL

"Ela disse que a criança estava há duas noites sem dormir, chorava com a barriga inchada e não conseguia dormir porque lá tinha som alto num bar ao lado. Com o barulho, e com a criança sem parar de chorar, ela não teria aguentado, pegou o travesseiro e asfixiou a criança", disse o delegado.

O corpo da bebê estava escondido em uma sacola plástica e guardado em um armário com produtos de limpeza. A polícia ainda quer saber se Eduarda recebeu ajuda. Ontem, a casa foi investigada com apoio de uma cadela farejadora, mas nada foi encontrado.

O Instituto de Criminalística fez uma perícia no local e levou o corpo a Maceió, onde será necropsiado no IML (Instituto Médico Legal).

Mãe deu diferentes versões sobre o sumiço da criança

No primeiro relato, Eduarda afirmou que a filha havia sido levada por criminosos em uma abordagem na BR-101, na última sexta-feira. "Pegamos imagens de câmeras e ouvimos três passou testemunhas que estavam do outro lado da pista. Todas foram uníssonas em dizer que a mãe saiu da casa dela diretamente para a casa da vizinha [onde informou do suposto sequestro], não estava com a criança e nenhum veículo passou em baixa velocidade", afirma o delegado.