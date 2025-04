Mulher de advogado preso diz que foi agredida ao reagir a expulsão de casa

A vítima também disse que já foi ameaçada, inclusive com arma de fogo. Além disso, afirmou à polícia ter sofrido enforcamento, chute e empurrão em outras ocasiões.

Após prestar queixa, a polícia pediu uma medida protetiva para que João fique a uma distância mínima de 500 metros da vítima, além de vetar qualquer tipo de contato.

Na tarde de ontem, o juiz Rodolfo Osório Gatto converteu a prisão em flagrante em preventiva, citando os vídeos que registraram os ferimentos. Levando em conta as ameaças com arma de fogo, o magistrado determinou a suspensão da posse e do porte de armas de João.

O que diz a defesa



Em nota à imprensa, a defesa de João Neto afirmou que "os fatos divulgados não refletem a realidade do ocorrido".

"Não houve qualquer ato de violência por parte do acusado. Trata-se de um episódio isolado, decorrente de um acidente em que ambas as partes caíram, sem conduta dolosa. Ressalte-se que, no momento, o piso do apartamento encontrava-se molhado em razão de limpeza, contribuindo diretamente para o ocorrido", diz.