Pai da bebê diz crer em surto da mãe ao matar filha: 'Não tem explicação'

A relação deles, diz, não era de brigas, e Eduarda sempre viajava com ele para São Paulo. Ela inclusive demonstrou interesse em voltar para São Paulo pouco depois do nascimento de Ana Beatriz. "Ela estava só esperando eu me organizar mais para ela ir", conta.

Eduarda, quando engravidou, estava em São Paulo. Em setembro do ano passado, ela então decidiu voltar para Novo Lino pela facilidade de acesso aos serviços de saúde —já que em Presidente Prudente, onde Jaelson trabalhava, eles moravam longe de um posto de saúde.

Problema de ansiedade e mãe exemplar

Jaelson ainda falou que Eduarda apresentava sintomas de ansiedade. "Até quando a gente estava em São Paulo, se eu demorasse a chegar em casa, chegava e ela estava toda se tremendo."

Ele assegura que Eduarda sempre foi uma mãe exemplar na criação do primeiro filho, de cinco anos. "Ela ama demais e cuida demais do menino. Faz tudo que uma mãe que ama faz. Reclamava quando falava alto com o menino dentro de casa. Sempre o tratou bem, sempre me tratou bem."