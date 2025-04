Amazônia deve muito ao papa Francisco, diz primeiro cardeal da região

O maior exemplo do legado de Francisco para a região foi a realização do Sínodo da Amazônia, o primeiro da região, que reuniu 184 bispos da chamada Pan-Amazônia. O evento ocorreu no Vaticano e durou 20 dias em outubro de 2019.

O debate terminou com ideias para aumentar a abrangência na região, com proposta de alcançar povos vulneráveis e originários.

Ele sabia que aqui há anos já se vem tentando caminhar para uma igreja sinodal, uma igreja onde todos participam. E ele era um grande entusiasta da igreja da sinodalidade.

Dom Leonardo

Para dom Leonardo, Francisco "levou a Amazônia para o mundo". "O mundo despertou para a Amazônia através do Papa Francisco. Por isso, nós somos tão gratos por ele ter recordado a importância que a Amazônia tem em termos de oxigênio, em termos de meio ambiente, mas em termos também de cultura, mas também em termos do modo de ser igreja", disse.

Dom Leonardo Ulrich Steiner Imagem: Divulgação

Como será o novo papa?

Com 76 anos, dom Leonardo foi o primeiro cardeal nomeado da Amazônia, em 2022, e será um dos eleitores do conclave para escolha do novo papa.