CPT: Em 2 anos, conflitos por terra já passam total dos governos Lula 1 e 2

Os números de conflitos por terra e de pessoas afetadas por eles em 2024 foram os maiores já registrados no país desde 1985, quando os dados começaram a ser computados e divulgados no caderno anual "Conflitos no campo", da CPT (Comissão Pastoral da Terra). A edição com as informações do ano passado foi divulgada hoje.

O número de conflitos por terra no Brasil aumentou no governo Lula 3. Apenas nos dois primeiros anos desta gestão, foram contabilizados mais casos que a soma dos governos Lula 1 (2003-2006) ou Lula 2 (2007-2010). A média anual de conflitos é a maior já registrada em todo o período de redemocratização, superando a casa dos 1.700 casos/ano.