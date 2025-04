Collor trava batalha final no STJ contra Globo para 'evitar falência' em AL

Briga no STJ

Em uma nova tentativa de pôr fim à parceria, a Globo entrou com um recurso junto ao presidente do STJ, Herman Benjamin, para que derrubar as decisões do judiciário alagoano. O pedido foi feito em 14 de janeiro, e ainda não teve julgamento.

Curiosamente, esse tipo de recurso direto ao chefe do STJ contra uma decisão de um Tribunal de Justiça, segundo advogados consultados, é bastante raro e foi feito pela Globo com base na Lei nº 8.437/1992, sancionada pelo próprio Collor quando era presidente da República.

No recurso, a Globo alega que a decisão do TJ-AL (Tribunal de Justiça de Alagoas) "incorre em lesão à ordem pública ao aplicar o princípio da preservação da empresa de forma desproporcional e abusiva". Cita também que já celebrou novo contrato com o grupo da TV Asa Branca, de Caruaru (PE), para retransmissão de sua programação em Alagoas.

A Globo pede então que o STJ autorize a romper com a TV do ex-presidente até o julgamento dos recursos que já interpôs no mesmo STJ e no STF (Supremo Tribunal Federal) contra a decisão em Alagoas, mas ainda não foram julgados. Nesses recursos, a Globo alegou que o judiciário alagoano descumpre leis.