Em áudio, advogado preso por agressão ataca mulher por 'andar como puta'

Mais agressões

A mulher ainda alegou que essa não foi a primeira vez que sofreu agressões. À polícia, citou um caso de outubro de 2024, quando ele também a empurrou, e ela bateu a cabeça na cabeceira da cama. Além disso, ele a segurou pelo pescoço.

A vítima também disse que já foi ameaçada, inclusive com arma de fogo. Além disso, afirmou à polícia ter sofrido enforcamento, chute e empurrão em outras ocasiões.

Em nota à imprensa, a defesa de João Neto afirmou que "os fatos divulgados não refletem a realidade do ocorrido". "Não houve qualquer ato de violência por parte do acusado. Trata-se de um episódio isolado, decorrente de um acidente em que ambas as partes caíram, sem conduta dolosa. Ressalte-se que, no momento, o piso do apartamento encontrava-se molhado em razão de limpeza, contribuindo diretamente para o ocorrido", diz.

Ainda segunda a defesa, foi entregue um vídeo que "comprova a dinâmica dos fatos, reforçando a tese de acidente e descaracterizando qualquer cenário de agressão".