Collor fica em cela especial em presídio superlotado e com esgoto aberto

O ex-presidente Fernando Collor de Mello começou a cumprir seu período de detenção no presídio Baldomero Cavalcante, em Maceió, uma unidade superlotada e em péssimas condições estruturais, segundo afirmam relatórios do CNJ (Conselho Nacional de Justiça)e do MNCPT (Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura). Entre os problemas estão a presença de animais como escorpiões e baratas, além de um canal aberto onde o esgoto seria despejado.

Conforme dados de 2 de abril do sistema Geopresídios (do CNJ), no presídio havia 1.324 presos nas 892 vagas. Entre eles, 113 são presos provisórios (à espera de julgamento). É o presídio de Alagoas que apresenta o maior déficit de vagas.

Inaugurada em 11 de fevereiro de 1999, a unidade foi feita para abrigar, em regra, pessoas já condenadas. Ele tem oito módulos, um deles especial: destinado a presos provisórios ou condenados com diploma de curso superior. É nessa ala que Collor deve cumprir pena, em uma cela isolada dos demais presos.