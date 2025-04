Segundo maior açude do Brasil enche após 14 anos, e povo faz festa no Ceará

O enchimento do açude ocorreu às 21h30 de ontem e veio após boas chuvas dos últimos meses, que fizeram o reservatório se recuperar de períodos de intensas estiagens na década passada e em 2020, quando ele chegou a ter menos de 5% do seu volume.

Durante a semana, a população de Orós fez uma contagem regressiva de quantos centímetros faltava para que o reservatório voltasse a ficar com 100% do volume e colocasse assim o excesso para fora.

Neste domingo, a prefeitura anunciou um show, às 17h, no monumento JK, onde fica o sangradouro do açude. Uma feira gastronômica e de artesanato também acontecem no local.

Sobre o açude

O açude tem capacidade para 1,9 bilhão de m³, com 199 metros de profundidade da água. Ele foi inaugurado em 1961 e pertence ao DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas) para represar águas do rio Jaguaribe. Com a obra, houve uma perenização de 280 km do rio.