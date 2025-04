Collor está em 'solitária' com ar-condicionado e banheiro em Alagoas

Mais detalhes

Ainda de acordo com a apuração da coluna, a ordem repassada é que os policiais penais mantenham suas rotinas e apenas tenham o contato necessário com o reeducando Collor, seja para servir refeições ou atender chamados em alguma situação emergencial.

Collor tem comido as mesmas refeições que são servidas aos funcionários do estabelecimento e fez um pedido de adoçante para tomar com café. Fora isso, não há qualquer de queixa ou problema relatado até a manhã desta segunda-feira.

Segundo Vitor Leite, presidente do Sindicato dos Policiais Penais de Alagoas, a ida do ex-presidente para o presídio pegou todos de surpresa. "Acho que não só a nossa categoria, mas a população não esperava que um ex-presidente da República fosse cumprir pena em uma penitenciária comum, a exemplo do que aconteceu com o presidente Lula", diz.

Apesar do choque inicial, segundo ele, até aqui "as coisas estão transcorrendo da maior normalidade possível". Ele afirma que não haverá regalias durante a estadia de Collor por lá.