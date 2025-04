Polícia investiga mensagens de ódio e ameaças enviadas para prefeita no RN

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte está investigando as mensagens de ódio e ameaças de morte recebidas nos últimos dias pela prefeita de Parnamirim, na Região Metropolitana de Natal, a professora Nilda Cruz (Solidariedade).

Ela denunciou o caso às autoridades, alegando que vem recebendo conteúdo via WhatsApp de um perfil com DDD 11 (São Paulo) denominado "SupremaCia Grazi", que cita inclusive termos agressivos e racistas contra a Nilda, que é uma mulher negra.