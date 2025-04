PCC solta fogos em Salvador após união com facção que usa símbolo do Mickey

Que facção é essa?

A "Tropa do A", também chamada de "A Tropa" e "Ordem e Progresso", é uma facção com registros desde pelo menos 2019 em Salvador e que tem como símbolo o personagem Mickey Mouse. Ela surgiu como uma dissidência do Comando da Paz, que foi absorvida pelo CV (Comando Vermelho).

A facção ficou conhecida por sua aliança com o CV e rivalidade com outro grupo, a BDM (Bonde do Maluco), considerada a mais forte organização criminosa da Bahia.

A "Tropa do A" foi fundada por Thiago Adílio dos Santos, conhecido como "Coruja", que foi morto no Rio de Janeiro, em 2020, em uma área controlada pelo CV.

O UOL procurou as polícias Civil e Militar para saber se houve alguma ação ou se há investigação sobre o foguetório, mas não teve retorno.