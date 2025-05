Professor de canto é investigado por oferecer chá com sêmen a alunas no TO

O homem foi detido em flagrante por policiais militares na noite do dia 25, e levado para a Central de Atendimento à Mulher 24h, em Palmas, informou a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins. Polícia Civil informou que só irá se manifestar ao final do inquérito e que outros detalhes não serão repassados porque o caso está em segredo de justiça.

Suspeito confessou o crime, diz polícia

A SSP afirma que o suspeito "foi ouvido e confessou o crime". Segundo a Defensoria Pública do Tocantins, ele não constituiu advogado particular no processo e está sendo assistido pelo órgão, mas não divulgou posicionamento sobre as alegações.

Com Hallan, a polícia aprendeu frascos e solicitou a realização de perícia para confirmar se a substância dentro deles trata-se mesmo de sêmen. Outros materiais apreendidos, como HD de computador e celular, estão tendo os dados extraídos para saber se há conteúdos gravados das vítimas ou a existência de materiais ilícitos.

[Ele] foi autuado pela prática de tentativa de violação sexual mediante fraude, uma vez que a vítima em questão não chegou a ingerir a substância entregue por ele.

SSP

A SSP também ressaltou que, caso outras vítimas queiram denunciar o suspeito, devem acionar a polícia pelos números 190 ou 180, pelo app "Salve Mulher" ou ainda procurar diretamente a 72ª Delegacia de Luzimangues, no município de Porto Nacional.