Cobertura em AL onde Collor cumpre pena está penhorada e foi omitida ao TSE

Procurada, a defesa de Collor não se manifestou sobre a penhora do apartamento, mas o advogado Mário Humberto Lobo afirmou que "as declarações de IRPF" do ex-presidente "estão em conformidade com as legislações cível e tributária vigentes".

Averbação de apartamento de Collor feita pela Receita Imagem: Reprodução

Outra curiosidade é que a cobertura não era a sua moradia oficial. Nos processos trabalhistas, os advogados do ex-presidente apontaram que ele havia mudado para São Paulo, onde deveria ser intimado. Foi por causa dessa desocupação que a Justiça entendeu que o apartamento poderia ser penhorado. Bens de moradia, em tese, não são penhoráveis.

O imóvel é citado em delação premiada de Fernando Cunha, ex-presidente da Odebrecht Ambiental, ao MPF. Ele citou que teria acertado nessa mesma cobertura, em reunião em 12 de agosto de 2010 (aniversário de 61 anos de Collor), o pagamento de R$ 800 mil em caixa 2 para campanha do então senador ao governo de Alagoas em 2010. O propósito seria viabilizar, se vencesse, projetos na área de saneamento. O inquérito foi arquivado sem denúncia.

Cobertura é de extremo luxo

A área privativa total da cobertura onde Collor está tem 599 m², cinco vagas de garagem e vista privilegiada ao mar da Jatiúca.