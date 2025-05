Governador da Bahia sugere que bolsonaristas devem ir 'para a vala'

A fala gerou também forte reação no meio político entre os apoiadores de Bolsonaro. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), por exemplo, reclamou que "eles podem falar o que quiser, até mesmo pregar morte aos seus opositores". " Quando eu digo que se pudesse, esse pessoal matava a gente, duvidam", disse.

O ex-ministro de Bolsonaro, João Roma (PL-BA), afirmou que Jerônimo fez "apologia à barbárie".