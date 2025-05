Justiça Federal veda cobrança de 'pedágio' para visitas à Vila de Jeri (CE)

Além disso, citou-se que, durante as audiências públicas, ficou entendido que não haveria cobrança para quem fosse apenas a vila —argumento aceito pelo juiz.

A boa-fé objetiva impõe a todas as partes, especialmente à Administração, o dever de agir com lealdade, transparência e respeito mútuo, mesmo antes da formalização de um contrato. Assim, os atos e declarações realizados durante as audiências públicas geram efeitos jurídicos que limitam a liberdade de atuação posterior, vinculando as partes aos compromissos e expectativas razoavelmente criados. Ignorar essa vinculação seria admitir uma atuação arbitrária e desconectada dos princípios constitucionais que regem a atuação administrativa.

Sérgio de Norões Milfont Júnior

Além disso, o município alega que a cobrança interfere indevidamente na gestão do território e na livre circulação de pessoas, violando assim o direito de ir e vir.

Acionadas, ICMBio e Urbia defenderam a legalidade da cobrança no contrato de concessão e disse que ofertou direito a pessoas que moram, trabalham e vivem próximas à vila. No entanto, o juiz entendeu que a empresa pode apenas cobrar para entrada em passeios no parque, como na duna do pôr do sol, a pedra furada, a árvore da preguiça e as diversas lagoas.

O que não é razoável é que a concessão se baseie na cobrança de ingresso de quem pretende apenas chegar à Vila, sem qualquer interesse nos atrativos que se localizam dentro do parque.

