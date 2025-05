Novo megaparque aquático acumula acidentes com fraturas e traumatismo em PE

Ele afirma que, apesar do parque estar lotado, não havia estrutura de atendimento para emergências. "Não tinha sequer uma enfermeira", diz. Ele ainda relata que a estrutura do parque deixa muito a desejar.

Eu me senti dentro de um experimento, de ter um pessoal sem expertise. Parece que abriram um parque fazendo economias e sem estar realmente pronto. O mais grave é que o médico disse que não era o primeiro caso, que depois do parque, aumentou o número de atendimento de acidentes.

Fernando Araújo

Darling colocando compressa ainda com a pulseira do Aquaventura Imagem: Arquivo pessoal

Na última sexta-feira, quem sofreu um acidente no mesmo brinquedo foi o casal de empresários Darling Nunes, 37, e Carlos Ulysses, 40. "Ao entrar no tobogã, tem uma parte aberta, tipo um cone, e logo na entrada a boia virou. Ao virar, batemos cabeças e ombros. Como a pressão e velocidade da água arrastou a boia, ficamos caídos dentro do tobogã, muito machucados. Ficamos com um galo enorme e muita dor", conta ela.

Um fato chamou a atenção: não desligaram a água para que o casal pudesse sair. "Entrou um salva-vidas, que levou outra boia e nos obrigou continuar o percurso, pois a fila estava grande. Como não saímos sangrando, eles fizeram de conta que nada aconteceu", relata.

Vídeos com denúncia

Nas redes sociais, outras pessoas também relataram experiências traumáticas no parque. O relato de Jaqueline Nascimento foi um das que teve maior repercussão. Ela diz que foi arremessada para fora da montanha russa aquática no dia 1º de maio e postou quatro vídeos no Instagram contando o caso.