Ciro diz que Cid é 'cúmplice' de tragédia no CE e que apoiará bolsonarista

O ex-governador Ciro Gomes (PDT) se reuniu hoje com deputados estaduais do Ceará que fazem oposição ao governo Elmano de Freitas (PT) e deixou claro que está disposto a apoiar antigos desafetos para as eleições de 2026 no estado.

Ao lado de antigos rivais em entrevista após o encontro, Ciro disse que, apesar de não guardar mágoas do irmão e senador Cid Gomes (PSB), deve apoiar o nome do deputado estadual bolsonarista Alcides Fernandes (PL) para a disputa ao Senado. Ele é pai do deputado federal André Fernandes (PL), que disputou a Prefeitura de Fortaleza em 2022 e perdeu para Evandro Leitão (PT) no segundo turno.