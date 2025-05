Prefeito do PT pinta prédios e praças de vermelho e terá de pagar repintura

A Justiça do Piauí concedeu uma liminar determinando que o prefeito do município de Porto (PI), Aluízio Moreira Vaz (PT), banque com recursos próprios a repintura de prédios e locais públicos pintados de vermelho, cor do seu partido e usada em sua campanha eleitoral de 2024.

A liminar foi concedida no último dia 2 pelo juiz Leon Eduardo Rodrigues Sousa, da Vara Única da Comarca de Porto, e atende à ação civil pública do MP-PI (Ministério Público do Piauí), que o acusa de promoção pessoal indevida com recursos públicos.