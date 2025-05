MP aciona bombeiros e prefeitura após acidentes em parque aquático de PE

Na noite de terça-feira, o Acquaventura divulgou uma nota em que afirma estar ajudando as autoridades nas investigações e garantiu que todas as instalações foram devidamente testadas e inspecionadas por autoridades.

Veja a íntegra:

"O Acquaventura esclarece que, após os incidentes registrados em uma de suas atrações no último fim de semana, todas as medidas de apoio aos envolvidos foram prontamente adotadas. A companhia informa que está tratando a situação com a seriedade e a responsabilidade que ela exige, e reforça seu compromisso com a segurança dos visitantes e com a transparência na apuração dos fatos.

As equipes de atendimento do parque prestaram os primeiros socorros no local e realizaram o transporte para a unidade de saúde mais próxima com ambulância própria. Imediatamente após o ocorrido, o equipamento foi isolado, e análises técnicas estão em andamento para identificar com precisão as causas do incidente.

O parque foi vistoriado pelo Procon-PE em 5 de maio de 2025. Após apresentação da documentação e análise das estruturas, não foram identificadas irregularidades que comprometessem seu funcionamento. A empresa ressalta que todas as atrações do parque são submetidas a manutenção e inspeções regulares e operam em conformidade com as normas técnicas nacionais e internacionais. A cada seis meses, o parque passa por vistoria preventiva completa, realizada por empresas independentes.

O Acquaventura nasceu com o propósito de oferecer experiências de lazer com excelência, segurança e acolhimento para todas as famílias. Temos orgulho de integrar um grupo com mais de 12 anos de trajetória no setor de entretenimento, reconhecido nacionalmente por sua qualidade - incluindo a conquista do prêmio de Melhor Parque Aquático do Brasil 2023/2024.