Facção expulsa famílias do Minha Casa, Minha Vida para QG do crime no Piauí

Em janeiro, chegaram a roubar um boi, abater o animal em um dos apartamentos tomados e divulgar vídeos da ação na internet como parte de uma comemoração. Moradores eram coagidos a manter o silêncio.

Policiais durante operação policial no conjunto Torquato Neto Imagem: SSP-PI

O grupo também matou no conjunto habitacional Bartolomeu Gabriel Oliveira Gomes, o Bartô, integrante do PCC. Ele foi sequestrado, torturado e executado após ser identificado por meio de uma prática conhecida como raio-X.

"Esse homem estava dentro de um clube no residencial. Eles foram investigá-lo e se reuniram para fazer um tribunal do crime", explica o delegado Charles Pessoa, coordenador do Draco (Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas) da Polícia Civil.

O grupo

O Bonde dos 40 é uma facção maranhense que expandiu sua atuação para o Piauí, onde rivaliza com outros grupos, além do PCC. Há meses, a invasão do grupo ao conjunto era denunciada por moradores.