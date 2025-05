CE: Autor de chacina é condenado a 790 anos, maior pena para mortes no país

O réu Ednardo dos Santos Lima foi condenado ontem a 790 anos e 4 meses de prisão. Jurados decidiram que ele mandou praticar a "chacina do Forró do Gago", a maior já ocorrida na história do Ceará. Essa foi a maior condenação aplicada em um julgamento para crimes de homicídio no país (veja lista abaixo).

O homem, detido desde a época do crime, foi o primeiro acusado a ser julgado pela chacina que vitimou 14 pessoas na madrugada do dia 27 de janeiro de 2018, no bairro de Cajazeiras, em Fortaleza. O julgamento durou 15 horas no Fórum Clóvis Beviláqua. A defesa já recorreu da decisão.

Ednardo foi considerado culpado pelos crimes de homicídio consumado (14 vezes), tentativa de homicídio (15 vezes) e participação em organização criminosa. O juiz Antônio Josimar Almeida Alves, que decidiu o tamanho da pena, determinou ainda que a execução da pena seja cumprida de imediato.