10 anos após epidemia de zika, mães de vítimas lidam com sequelas e dívidas

O projeto foi aprovado pelo Congresso em 2024, após nove anos de tramitação, mas foi vetado integralmente em 8 de janeiro pelo presidente Lula, o que revoltou pais e mães dessas crianças. No lugar do projeto de lei, Lula editou uma MP (medida provisória) estabelecendo o pagamento de uma indenização de R$ 60 mil, em parcela única.

As associações afirmam que, desde o veto, pelo menos mais nove crianças que tinham a SCZ morreram.

Depois do veto, as associações iniciaram uma grande mobilização, que incluiu parlamentares do PT que votaram a favor do projeto nas duas Casas. Eles demonstraram apoio e tentam convencer a área econômica do governo para apoiar a derrubada do veto. "Estamos procurando uma saída com o governo", disse à coluna o deputado federal e líder do governo na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ).

Segundo apurou a coluna, o governo está tentando achar "alguma alternativa", mas ainda sem definição.

Para a senadora Mara Gabrilli, autora do projeto, o país deve às famílias uma reparação pelo adoecimento gerado pelas condições de vulnerabilidade, e os custos para implantar a pensão não seriam altos para o governo: R$ 185 milhões por ano, de acordo com estimativa feita pela Consultoria do Senado.

"Esse veto não é apenas um erro político. É um tapa na cara de milhares de famílias que foram abandonadas pelo Estado no passado e agora têm seus direitos negados mais uma vez. A reparação que aprovamos no Congresso não é um favor, é um dever do Brasil com essas crianças e suas famílias", afirma a senadora.