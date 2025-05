CE acusa invasão de território pelo RN e abre guerra por área entre cidades

Depois de três anos da decisão cearense, o extraordinário jurista e Senador da República Rui Barbosa foi convidado para defender os direitos do Rio Grande do Norte. Com uma brilhante defesa Rui Barbosa garantiu a vitória para o Estado potiguar [no STF], definitivamente sacramentada no dia 17 de julho de 1920.

Portal do IBGE

Segundo o Ipece, a divisa estadual, desde então, foi definida em uma linha reta entre o Morro do Tibau e a Serra do Apodi, e cita que isso foi pacificado não só em mapas históricos,mas também foi definido pelo STF, pelo Atlas dos Limites dos Estados (de 1933) e pela Carta da Diretoria de Serviço Geográfico do Exército (de 1970).

Entretanto, cita que houve uma alteração do IBGE, entre os Censos 2000 e 2010, que "deslocou, sem respaldo legislativo ou acordo entre os estados, o ponto de ancoragem litorâneo da divisa atinente ao Morro do Tibau, resultando em perda territorial para o Ceará".

Linhas traçadas em imagem de satélite mostra diferença de área que seria real e a demarcada de forma errônea pelo IBGE Imagem: Ipece

Essa modificação não invalida o direito ao traçado original. Como resultados, identificou-se que a alteração cartográfica na divisa do IBGE, que reposicionou o ponto referente ao Morro do Tibau, resultou na perda de 734 hectares sendo 495 do município de Icapuí (CE) e 239 do município de Aracati (CE), sem respaldo em lei complementar estadual.

Ipece

Segundo a Prefeitura de Tibau, há "necessidade de realização no caso concreto de um complexo estudo jurídico (notadamente o processo judicial que tramitou no STF e deu ganho de causa ao Estado do Rio Grande do Norte), histórico, geográfico, cartográfico e de engenharia, tudo com o propósito de se delimitar a real divisa".