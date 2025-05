'Sangue poupa vida': PM-BA investiga post nazista feito pela corporação

Após a retirada do material do ar, foi postada outro "pensamento do dia", desta vez com frase de Madre Teresa de Calcutá - declarada santa em 2016 pelo papa Francisco. A freira católica que ficou famosa por ajudar os pobres na Índia.

Quem foi o general

Erwin Rommel foi um famoso militar alemão que atuou nas primeira e segunda Guerras Mundiais. Também foi autor de livros sobre estratégias militares.

Durante a Segunda Guerra Mundial, Rommel era comandante da 7ª Divisão Panzer (de tanques) do exército de Hitler e estava à frente da invasão da França, em 1940, um dos episódios mais marcantes do conflito. Após isso, ele atuou no norte da África, onde Alemanha e Itália mantinham front de batalha.

Apesar de integrar no nazismo e apoiar a ascensão de Hitler, historiadores apontam que ele tinha divergência ao caráter antissemita do regime.