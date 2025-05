BA: Heinz é condenada a indenizar consumidores por molho de tomate com rato

Não há dúvidas quanto à caracterização do dano moral, que, neste caso, decorre do próprio fato, sendo desnecessária a comprovação de abalo psicológico sofrido pelos Autores, uma vez que é evidente o sentimento de repugnância e o comprometimento à saúde, além da quebra da confiança depositada no produto alimentício.

Marcelo Silva Britto, desembargador e relator no TJ-BA

A indenização deve ser paga com juros de mora de 1% ao mês a contar da data da ingestão do alimento. Além disso, a empresa terá de pagar 15% ao advogado dos consumidores.

O UOL tentou contato com a assessoria de imprensa, mas não obteve retorno.

Na ação, a Heinz afirmou que não haveria provas suficientes da presença do rato e questionou o nexo causal entre a ingestão e o adoecimento.

A empresa sustentou que era tecnicamente impossível um corpo estranho ter sido inserido na embalagem durante o processo de fabricação, sugerindo que o rato poderia ter entrado após a abertura do pacote e em razão de mau acondicionamento.