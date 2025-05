Líder de facção que aterroriza Caraíva (BA) é preso em MG

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu hoje, em Belo Horizonte, um dos homens mais procurados por autoridades na Bahia. Uillian da Silva Guimarães, conhecido como Gordura, é o fundador e líder da facção ADM (Anjos da Morte), que atua no tráfico de drogas no extremo sul da Bahia, em especial na praia de Caraíva, distrito de Porto Seguro. O grupo também intimida moradores e indígenas da etnia Pataxó que vivem no local.

Uilian era procurado pela polícia havia um ano e meio, após escapar do presídio de Eunápolis (BA) em dezembro de 2023 —sua segunda fuga do sistema prisional baiano. Ele é acusado de vários crimes e ocupava a carta Dama de Ouro do Baralho do Crime da SSP-BA (Secretaria de Segurança Pública da Bahia). Da capital mineira, Uillian determinava homicídios, roubos, além dos repasses de drogas, armas e munições.