Escavação busca cemitério que sumiu há 200 anos com 100 mil mortos na Bahia

Como a área foi ocupada ao longo do século 18, pesquisadores acreditam que encontrarão os restos mortais dos participantes da revolta dos Malês, de 1835 — a maior rebelião urbana de escravizados já ocorrida fora da África.

Silvana conta que, à época, o local era o segundo maior cemitério de escravizados do Brasil. Ele ficava atrás apenas do cemitério da Santa Casa do Rio de Janeiro, que funcionou por cerca de 250 anos, enquanto o de Salvador funcionou por 150.

O cemitério do Rio foi parcialmente destruído, sobretudo com o desmanche do Morro do Castelo, nos anos 1920. "O de Salvador acreditamos estar íntegro, então provavelmente hoje é o maior", afirma.

Mapa de Salvador no século 18 Imagem: Arquivo pessoal

Esses cemitérios --ou depósitos de corpos-- eram superlotados, com sepultamentos em valas comuns, corpos empilhados. Os relatos descrevem cenas de terror. Lá chamava-se Campo do Desterro, nos fundos da cidade, perto de um depósito de pólvora e de um antigo cordão de trincheiras sobre onde está hoje o Dique do Tororó.

Silvana Oliveiri

Para marcar o início das escavações, haverá um ato em memória e homenagem aos mortos do cemitério.