Região do cerrado supera desmatamento da Amazônia: o que houve no Matopiba?

A região tem atraído investidores de peso do agronegócio, que promovem grandes desmatamentos para produzir. "Essa região concentra mais desmatamento do que todo o bioma Amazônia, e isso deve ser um ponto de atenção", diz Roberta Rocha, analista do Ipam (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) e coordenadora técnica do MapBiomas para o cerrado.

Matopiba no top 5 pela 1º vez

Os números do ano passado apontam que todos os biomas tiveram redução de desmatamento em comparação a 2023, com exceção da Mata Atlântica, que ficou estável. No Matopiba, a queda foi de 40%. "Apesar da redução, a região concentrou 75% do desmatamento do cerrado em 2024 e 42% de todo o país", diz Rocha.

No cerrado do Maranhão, o Parque Nacional da Chapada das Mesas abriga dezenas de cachoeiras, cavernas, trilhas e formações rochosas que surpreendem os viajantes Imagem: Alexandre Schneider/UOL

No ranking nacional de 2024, pela primeira vez os quatro estados do Matopiba aparecem no no top 5 com maior área desmatada. O Maranhão, por exemplo, assumiu em 2023 o topo do ranking, que historicamente era liderado por estados no bioma amazônico. "Pelo segundo ano consecutivo, grande parte da área desmatada do Maranhão está no cerrado: 208 mil dos 218 mil hectares de vegetação nativa perdidos em 2024 eram do bioma", afirma a analista do Ipam.