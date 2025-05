STJ valida leilão da Varig, e grupo do RN leva hotel símbolo de João Pessoa

Investimento e reabertura

Segundo Ruy Gaspar, proprietário da AG Hotéis, afirmou à coluna que o grupo planeja fazer um investimento de cerca de R$ 100 milhões. "A gente sabe que não sabe o que vai encontrar lá exatamente, mas a gente tem certeza que vai ter de refazer toda a instalação elétrica, hidráulica e recuperar estruturalmente o hotel. Acho que será muita coisa", diz.

Ele afirma que a reforma do prédio só será feita quando o acórdão do STJ for publicado. Mas ele faz uma previsão otimista: de que o hotel será reaberto até a virada do ano de 2026 para 2027. "A gente acredita que vai ter toda uma celeridade do poder público, que vai ter interesse que tudo seja provado o mais rápido possível", afirma

Esse hotel é ícone da hotelaria, e não diria que só paraibana ou brasileira: é um ícone da hotelaria mundial! Não conheço nada similar. A própria Varig tinha foto nos seus bilhetes com o hotel, que foi divulgado para o mundo inteiro. A reativação será também um resgate do turismo internacional de João Pessoa

Ruy Gaspar

Hotel Tambaú, em João Pessoa Imagem: Google Maps

Grupo paraibano recorrerá

Mas no que depender do grupo Ampar, a mudança de posse não ocorrerá sem luta. Em nota, a empresa afirma que a decisão "será objeto de recurso próprio, com elevada expectativa de reversão, diante da evidente contrariedade a precedentes consolidados do próprio STJ".