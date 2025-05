Governo do Ceará quer doar hospital do SUS à Polícia Militar

Um projeto de lei do governo do Ceará enviado à Assembleia Legislativa pretende ceder à Polícia Militar um hospital que realizou 230 mil procedimentos em 2024 pelo SUS (Sistema Único de Saúde), em Fortaleza. A ideia gera críticas dos ministérios públicos do Estado (MP-CE) e Federal (MPF), OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e do Conselho Estadual de Saúde, que se posicionaram contra a medida, que classificam como ilegal.

O projeto chegou ao Legislativo na última segunda-feira e prevê que o Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar vire o Hospital e Maternidade da Polícia Militar, com estrutura "organizada e adaptada às necessidades específicas" desses profissionais no Ceará.

No texto do projeto enviado à Assembleia, o governador Elmano de Freitas (PT) alega que com a medida o governo "reconhece a dedicação dos profissionais" e que quer "proporcionar uma assistência médica mais eficiente, ágil e direcionada", reafirmando assim "seu compromisso com a valorização, a dignidade, o bem-estar e a qualidade de vida aos militares estaduais e seus dependentes".