Entidades da PB descontaram ilegalmente benefícios de 100 mil aposentados

A operação de hoje não tem relação com a Sem Desconto, que é da Polícia Federal e mira descontos não autorizados de aposentados e pensionistas e pagamentos a empresas ligadas à cúpula do INSS.

Até o momento, o Gaeco afirma que foram identificadas 11 associações e entidades fraudulentas, que moveram mais de 230 ações coletivas no estado da Paraíba.

Como funcionava o esquema, segundo o MP-PB

As investigações apontaram que havia uma atuação coordenada de agentes públicos, incluindo um do poder judiciário estadual, e de advogados, que captavam nomes de idosos para figurarem como associados de entidades constituídas de forma fraudulenta.

Com esses nomes, o grupo entrava com ações coletivas em comarcas previamente escolhidas, que ficam em cidades sem qualquer vínculo com os beneficiários. Nessas comarcas, o grupo tinha decisões judiciais favoráveis, que autorizavam os descontos indevidos em aposentadorias e pensões de diversos órgãos públicos, incluindo o INSS.

Nessas cidades, a quadrilha fazia requerimentos de homologação extrajudiciais das "adesões" de beneficiários.